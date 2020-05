„Zu einer Meinung gehört Widerspruch“

Bensheim.Wer an den Corona-Einschränkungen zweifelt, muss noch lange kein Staatsfeind oder Verschwörungstheoretiker sein: So lautete der Tenor der dritten Kundgebung auf dem Bensheimer Marktplatz, zu der am Samstagnachmittag knapp einhundert Menschen gekommen waren. Es gehe darum, beim Diskurs über die gesellschaftlichen und politischen Maßnahmen im Zuge der Pandemie genügend Raum für Rede und

...