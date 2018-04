Anzeige

Wanderer von 16 bis 80 Jahren

Den Jubiläumslauf meisterte die sechzehnjährige Alina Hartwig als jüngste Teilnehmerin ebenso souverän wie Manfred Krause, der als ältester Wanderer im April seinen 80. Geburtstag feiert.

Den im Morgengrauen gestarteten vier Frauen und elf Männern schlossen sich auf der Marathonstrecke unterwegs weitere ehemalige Absolventen des Laufs an, denen die komplette Strecke in diesem Jahr zu anstrengend erschien, die aber die Jubiläumsveranstaltung auf keinen Fall versäumen wollten.

Über Gronau und Lindenfels marschierte die Gruppe zum Gumpener Kreuz. In flottem Tempo ging es weiter ins Ostertal, wobei der 430 Meter hohe Berg Stotz mit seinem steilen Anstieg die Kondition der Wanderer forderte. Die Hälfte der Strecke war nach fünf Stunden geschafft. Dann hieß es weitere Kraftreserven mobilisieren, um das 501 Meter hohe „Lärmfeuer“ zu erklimmen.

Die Mittagsrast in der Ihrig-Hütte hatten sich die Wanderer bei Kilometer 27 redlich verdient. Gestärkt ging es abwärts über Mossau nach Michelstadt, wo weitere Wanderer dazu stießen. Der letzte, acht Kilometer lange Anstieg über Eulbach bis zum 490 Meter hochgelegenen Boxbrunn verlangte der Gruppe nochmal alles ab. Elf Stunden waren die „Marathoni“ und Hündin Alma inklusive der Pausen unterwegs. Beim Salvator-Marathon jagt niemand nach Rekorden. Vielmehr geht es um die Freude an der Bewegung mit Gleichgesinnten in der wunderschönen Landschaft des Odenwaldes. Trotz großer Müdigkeit waren diese Freude und der Stolz auf die eigene Leistung allen Teilnehmern anzusehen.

2019 wieder dabei

Mit Freunden und Angehörigen, die für die Rückfahrt nach Bensheim sorgten, ließen die Freizeitsportler den Jubiläumsmarathon bei bayrischen Spezialitäten gemütlich ausklingen. Zum Abschied bedankten sich die Teilnehmer bei Manfred Krause für die gute Organisation – und trennten sich nicht ohne Vorfreude auf den Salvatormarathon 2019. red

