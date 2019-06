Zu Gast bei Hundefreunden

Bensheim.Der Männergesangverein Harmonie 1861 Bensheim besuchte vor einigen Tagen den Verein der Hundefreunde Bensheim. Josef Fertig, langjähriger Hundehalter und internationaler Richter für Dalmatinerhunde, hatte seine Sangesbrüder eingeladen. Er informierte eingangs mit Zahlen und Fakten über die Situation der Hunde.

Immerhin leben in Deutschland 9,2 Millionen Hunde, 18 Prozent der deutschen Haushalte haben einen Hund und 75 Prozent der deutschen Hundehalter betrachten ihren Hund als Kind. Hans Bernhard, der Vorsitzende der Hundefreunde, begrüßte die Sänger und informierte über die Entwicklung des Vereins. Heinz Michalka, ehemaliger Diensthundeausbilder, sprach über die Ausbildung der Hunde. Letztendlich gehe es dabei nicht ohne einen gewissen Zwang: Was der Hund machen soll, müsse für ihn angenehm sein. Was er unterlassen soll, müsse für ihn unangenehm sein.

Nach so vielen Informationen kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Die Hundefreunde bewirteten die Sänger und einige Sängerfrauen mit leckeren Speisen. Bernhard Wahlig, der zweite Vorsitzende der Harmonie, bedankte sich bei den Hundefreunden, die Sänger ergänzten den Dank mit einigen Weinliedern. Auf dem Trainingsplatz zeigten einige Vereinsmitglieder mit ihren Hunden, wie wohlerzogen diese sind. red

