Zu jedem „Meilenstein“ der passende Whisky

Bensheim.Der Freundeskreis Bensheim-Amersham hatte aus Anlass seines 40-jährigen Bestehens Mitglieder und Freunde zum Whisky-Tasting eingeladen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Waltrud Ottiger, hatten die Gäste die Gelegenheit, neben den Hinweisen von Robin Steel zur Geschichte des Freundeskreises, auch den Ausführungen von Mark Weiser zu den ausgesuchten Whiskys zu folgen:

1994 wurde in Amersham ein Bensheim Way, in Bensheim die Leslie-Mackay-Passage (frühere Bürgermeisterin von Amerham) benannt. Aus dem Jahr 1994 stammte auch der erste verkostete Whisky Knockando 1994 Master Reserve. Der Name der Brennerei stammt aus dem gälischen „Cnoc-an-dhu“, was so viel bedeutet wie „kleiner schwarzer Hügel“.

Der zweite Whisky – Tobermory 1996 Rest & be Thankful – ist in der Freundeskreis-Chronik verbunden mit dem ersten Besuch der Morris Men im Jahr 1996 in Bensheim. Im ländlichen England werden rituelle Tänze von Gruppen speziell ausgewählter Männer aufgeführt – den Morris Men Dancers. Das Aroma des Whiskys wurde als ausdruckstark wie Toffee und Salz, süß sowie malzig beschrieben.

1993 wurde vom Freundeskreis der erste Gesprächskreis „Let‘s Talk English“ veranstaltet. Dieser findet bis heute einmal im Monat statt. Zu dieser Jahreszahl wurde der Whisky Allt A Bhainne 1993, Prenzlow Portfolio Collection vorgestellt. Der Malt schmeckt süß und hat ein typisch florales, aber auch würziges Aroma. Die Etiketten sind vom Künstler Alfred Prenzlow gestaltet.

Als vierte Probe wurde der Benrinnes 1995, Signatory Vintage, verkostet. Vorgestellt wurde die Local dealer selection. Der Freundeskreis-Meilenstein zu 1995 war der erste Austausch der Liebfrauenschule mit den Schülern der Dr. Challoner’s grammar boy school. Der Austausch wird bis heute aufrechterhalten.

Nach den ersten vier Proben wurde eine Imbisspause eingelegt, um sich für die nächsten hochprozentigen Getränke zu stärken. Ein reichhaltiges Buffett lud dazu ein.

1989 wurde die englische Telefonzelle am Amerham-Platz aufgestellt, passend dazu wurde Glenfarclas 1989 „Jakob 1“ ausgeschenkt. Sein Aroma ist fruchtig mit zarten Tönen von Malz und Honig. Sein Geschmack ist wie dicker, cremiger Sherry mit leichter, fruchtiger Süße.

MacPhail’s 40 years Single Malt hat eine goldene Farbe und wird aus nachgefüllten Hogsheads und First Fill Sherry-Fässern abgefüllt. Mit diesem Whisky, der für das Gründungsjahr des Freundeskreises stand, wurde in Erinnerung auf Kurt Haus angestoßen. Er war einer der Männer der ersten Stunde. Er und seine Frau Elfriede haben die ersten Kontakte auf der Ebene des Fußballsports zwischen Bürgern aus Bensheim und Amersham hergestellt.

Im Gedenken an das Erste Whisky-Tasting des Freundeskreises im Jahr 2007 stand der Caol Ila Destiller’s Edition 2007. Er ist einer der leichteren Islay-Malts, mit hellerer Farbe als seine kräftigen Nachbarn.

Vor fünf Jahren – im Jahr 2014 – fand das erste Konzert der Amersham-Band im Parktheater in Bensheim statt. Octomore 9.1 5 years ist ein fünf Jahre alter Whisky, er wurde 2012 destilliert und ist in Fässern aus amerikanischer Eiche gereift.

Nach Abschluss des Whisky-Tastings beim Freundeskreis Amersham waren sich alle einig, dass diese hochwertige Probe kaum noch zu toppen sein wird – vielleicht zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019