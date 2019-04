Zu viel Beton bringt Bäume ins Schwitzen

Bensheim.Am heutigen Donnerstag, 25. April, ist der internationale Tag des Baumes. Diesen Anlass wollen die Bensheimer Naturschützer Ulrike Vogt-Saggau und Willy Helm nutzen, um die Öffentlichkeit auf den Wert von Stadtbäumen und deren Gefährdung aufmerksam zu machen.

Brauchen die Menschen Bäume – und wenn ja, warum?

Ohne Bäume können Menschen nicht leben. Homo sapiens entwickelte sich über Jahrmillionen aus der Natur, in der Natur und mit der Natur. Damit sind wir, vom evolutionären Gesichtspunkt her betrachtet, mit natürlichen Lebensräumen mehr verbunden als mit städtischen und denen der Zivilisation. Im zeitlichen Maßstab der Evolution gemessen leben Menschen gerade einmal seit ein paar Millisekunden in modernen Städten. Viele sprechen heutzutage von einem hektischen und stressigen Alltag. Zeit für Entspannung bleibt kaum. Stress, vor allem chronischer Stress und nervliche Überforderungen, schwächen unser Immunsystem. Stress bedeutet aber auch der enorme und vor allem schnelle Wachstum der Städte, der einhergeht mit steigendem Verkehr, Lärm und Umweltbelastungen – wie Feinstaub und Stickoxiden.

Welchen positiven Einfluss haben Bäume auf die menschliche Gesundheit?

Mediziner fanden heraus, dass die Menschen in ländlichen Gebieten weniger an psychischen Erkrankungen leiden als Stadtmenschen. Studien zeigen, dass der Einfluss von Bäumen in Wäldern, Parks und Städten das Stresshormon Cortisol senkt. Selbst der bloße Anblick von Bäumen hatte eine Senkung des Cortisol-Gehaltes zur Folge. Ähnliche Ergebnisse ergaben auch die Untersuchungen an den Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin. Schon 1984 erschien eine Studie – inzwischen vielfach bestätigt –, die zeigte, dass Patienten nach einer Operation mit Blick aus einem Fenster auf einen Baum deutlich schneller gesund wurden, als solche, die durch ihr Fenster lediglich auf eine Hauswand sehen konnten.

Ursache soll neben der geringeren Ausschüttung von Stresshormonen die Produktion des Wohlfühlhormons Serotonin sein, das den Menschen das Gefühl von Zufriedenheit und Gelassenheit gebe. Diese Studie zeigt, wie wichtig es für die Gesundheit der Menschen ist, beim Blick aus dem Fenster auf die Natur – und auf einen Baum – schauen zu können.

Warum sind Bäume gerade in der Stadt so wichtig?

Bei der Nachverdichtung oder der Errichtung neuer Wohngebiete darf der oben beschriebene Effekt nicht außer Acht gelassen werden – trotz allem Druck beim Wohnungsbau. Dies gilt auch für Gewerbegebiete sowie die weitere Verdichtung von Schulgeländen aufgrund steigender Schülerzahlen.

Wodurch sind Bäume in den Städten – und damit auch in Bensheim – gefährdet?

Eine große Gefährdung ist die immer noch anhaltende Fällung von alten großkronigen Bäumen in Bensheim – in privaten Gärten, aber auch wenn die Bäume Bauprojekten im Weg stehen. Die Ersatzpflanzungen sind weit davon entfernt, ein ökologischer Ausgleich zu sein. Ein Problem für die Bäume ist der viele Beton um sie herum, durch den ihnen kaum noch genügend Regenwasser zur Verfügung steht, das sie zum Verdunstungsprozess benötigen. Die Abstrahlung der Hitze von den Beton-Flächen bringt die Bäume ins Schwitzen, ohne dass sie sich durch die Verdunstung abkühlen könnten.

Auch die fehlenden Nährstoffe machen den Bäumen das Leben schwer. Normalerweise dient das abgeworfene Laub im Herbst den Bäumen als Nahrung. Meist wird es jedoch „aus ästhetischen Gründen“ entfernt – oft bis zum letzten Blatt akribisch aus den Vorgärten entfernt.

Können sich die Bäume im Winter erholen?

Die Wintermonate, wenn das Salzstreuen beginnt, sind für die Bäume ebenfalls eine Herausforderung. Zum einen treten Schädigungen beim direkten Kontakt mit den im Spritzwasser enthaltenen Chloriden auf, zum anderen führt die Aufnahme von salzreichem Bodenwasser zur Schädigung und zum Absterben der Zellen. Durch den Eintrag von Salzen wird zudem das Bodenleben wesentlich verändert. Für Bäume lebensnotwendige Pilze und Kleinlebewesen werden geschädigt.

Welche Stressfaktoren betreffen besonders Stadtbäume?

Die Stadtbäume werden bei weitem nicht so alt wie Bäume in Parkanlagen oder im Wald. Sie werden – insbesondere auf Parkplätzen – oft jedes Jahr extrem zurückgeschnitten. Das geschieht nicht nur zum Leidwesen der Bäume sondern auch der Vögel, Insekten und natürlich auch Menschen.

In Bensheim gibt es nur noch wenige Grundstücksbesitzer, die in ihren Gärten Laubbäume anpflanzen. Die Bensheimer Politik hat in den vergangenen Jahrzehnten durch rege Bautätigkeiten ebenfalls dafür gesorgt, dass sehr viele Bäume aus der Innenstadt verschwanden. Andererseits wurden im Stadtgebiet viele Bäume durch die Bensheimer Stadtverwaltung neu angepflanzt – und das ist lobenswert. red

