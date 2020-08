Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Es ist ein entschleunigter Morgen am Niederwaldsee. Fast schon verlassen liegt das Gewässer da, auf seiner Oberfläche tummelt sich das ein oder andere Federvieh, am Ufer dreht eine Joggerin ihre Runden. Idylle pur, still ruht der See.

Doch der Schein trügt, was nicht zuletzt ein Blick auf die übervollen Mülltonnen, leeren Pizzaschachteln und

...