Zu wenig Gäste für „Die Kantine“

Bensheim.Früher Feierabend für „Die Kantine“: Im März 2019 gestartet, hat der gastronomische Betrieb in den ehemaligen Räumen der SAP-Kantine im Stubenwald bereits wieder geschlossen. Die Firma Rebional aus Herdecke in Nordrhein-Westfalen hatte sich in einen Teil des Gebäudekomplexes an der Albert-Einstein-Allee eingemietet.

„Es ist keine Betriebskantine, sondern eine öffentliche Gastronomie. Jeder kann kommen“, erklärte Geschäftsführer Klaus Richter damals bei der Einweihung. Auf dieses Angebot gingen jedoch nicht so viele Gäste ein wie erhofft. „Es sind nicht so viele Mitarbeiter von den Firmen vor Ort wie anfangs angekündigt gekommen. Der Grund für die Schließung ist schlussendlich die schlechte wirtschaftliche Situation aufgrund zu geringen Umsätzen im Verhältnis zur Pacht“, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung. Im Casino des Hauses hätten bis zu 250 Personen Platz gefunden.

Bis zu 800 Mahlzeiten am Tag

Aus Bensheim zurückgezogen hat sich der Bio-Caterer damit aber nicht. Die Großküche wird weiterhin von Rebional betrieben. Dort können bis zu 800 Mahlzeiten am Tag zubereitet werden. Die verbliebenen Räumlichkeiten würden nicht weiter genutzt, heißt es. Von der Schließung betroffen sind laut Rebional zwei Mitarbeiter. Das restliche Personal in der Küche konnte weiterbeschäftigt werden. Beliefert werden wie bisher auch Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser – unter anderem erhält das Heilig-Geist-Hospital sein Essen aus dem Stubenwald. Die Bensheimer Klinik arbeitet schon seit 2018 mit Rebional zusammen, nach der Eröffnung der „Kantine“ im Gewerbegebiet konnten die Lieferwege verkürzt werden.

In Herdecke betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine der größten Bio-Großküchen Deutschlands. Dort können bis zu 6000 Essen am Tag frisch produziert werden. Insgesamt bereitet das Unternehmer täglich etwa 15 000 Essen zu. Seit seiner Gründung 2010 befindet sich die Firma konstant auf Wachstumskurs und beschäftig mittlerweile 200 Mitarbeiter. Der Rückschlag in Bensheim dürfte die Firma deshalb auch nicht nachhaltig vom Kurs abbringen. Im ehemaligen SAP-Gebäude hingegen stehen nun wieder ein paar Quadratmeter leer. Allerdings konnten nach dem Umzug des Softwarekonzerns im Spätsommer 2018 Richtung Rhein-Main-Gebiet (wir haben berichtet) die Lücken im viergeschossigen Bürohaus relativ zügig geschlossen werden. Mitarbeiter des Elektrotechnikunternehmen TE Connectivity sind dort ebenso untergekommen wie Personal von AVL – beides Unternehmen, die bekanntlich bereits im Stubenwald ansässig sind. Zudem hatte das Marktforschungsunternehmen für das Gesundheitswesen IQVIA einen Mietvertrag abgeschlossen. IQVIA war zuvor schon Untermieter von SAP.

Das Gebäude selbst zählte zu den ersten Vorzeigebauten im Stubenwald. 2003 eröffnete die SAP SI die Niederlassung Bensheim mit über 300 Mitarbeitern. 2006 wurde die SAP SI in die SAP AG integriert. In Spitzenzeiten beschäftigte SAP rund 500 Mitarbeiter in Bensheim.

Bauherr war damals die Rheinische Grundbesitz & Beteiligungs AG in Auerbach (heute Dietz AG). Zwischen beiden Parteien wurde damals ein langfristiger Mietvertrag geschlossen. In seiner jetzigen Ausprägung ist der Komplex für 600 Personen ausgelegt. Die Infrastruktur – wie Heizung, Kantine oder Klimaanlage – soll früheren Berichten zufolge aber bis zu 1000 Mitarbeiter verkraften können.

Insgesamt ist das ehemalige SAP-Grundstück rund 40 000 Quadratmeter groß, die Bürofläche summiert sich auf 17 000 Quadratmeter. Anfang der 2000er Jahre galt der Neubau als größte Einzelinvestition im Kreis Bergstraße.

