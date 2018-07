Zünftige Brettljause im Alpengasthof

Anzeige

Gut zu wissen, dass die Kirchen mit den grünen Kirchtürmen zur Diözese Salzburg und die mit den roten zur Diözese Innsbruck gehören. Außerplanmäßig war die Besichtigung von Schloss Tratzberg. Am nächsten Tag konnte die Gruppe die Wanderung am Tuxerbach entlang nach Lanersbach durchführen. Danach fuhr man mit dem Bus auf den Gerlosberg zum Alpengasthof Enzianhof. Dort wurde den Gästen eine zünftige Brettljause serviert. Alpen-Live-Musik regte zum Tanzen an.

Am Tag vor der Heimfahrt wanderte die TSV-Gruppe auf dem Schmankerlweg zur Kreuzwiesenalm und zurück. Die Auffahrt erfolgte mit der Rosenalm-Seilbahn in Zell. Ein schöner Wanderweg führte über Wiesen und Wälder zur Kreuzwiesenalm. Es kann nur der Kreuzwiesengeist, welcher hier in früheren Zeiten sein Unwesen trieb, seine Finger im Spiel gehabt haben, dass vier Wanderinnen die Alm übersahen. Ganz sicher war es der Blick auf die wunderschöne Bergwelt vor ihnen, welche ihre Sinne verzauberte.

Auf der Rückfahrt nahm man traditionell an einer IVV-Wanderung – diesmal in Ruppertszell bei Aichach – teil. Bei der Heimreise bedankte sich Willi Marquardt im Namen der Wanderer bei Jürgen Krell für die bestens organisierte Fahrt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.07.2018