Zünftiger Almabtrieb in Gronau

Gronau.Bestes Wetter, beste Stimmung: Der Almabtrieb in Gronau war wieder einmal ein unterhaltsames Spektakel. Vor großem Publikum marschierten etliche Rinder von der Weide kommend übers Grün durchs Bild. Auch zog eine junge Reiterin die Blicke auf sich, die auf einer Kuh unterwegs war (unser Bild).

Organisiert hatte die Veranstaltung die Feuerwehr des Stadtteils. Und dort zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden mit dem zweitägigen Fest. So mancher Besucher war in zünftiger Trachtenkleidung auf dem Festgelände am Sportplatz zugegen, alle Generationen waren dabei. Für Abwechslung sorgte ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie zünftige Musik im Festzelt. Am Samstag gab es zudem Modernes, am Sonntag wurde ein Bauernmarkt organisiert. Auch ein Sonntags-Gottesdienst war Teil des Programms. Veranstaltet wurde der Almabtrieb in Gronau bereits zum vierten Mal. Dank besonderer Note und wunderbarer Atmosphäre hat die Veranstaltung mit ihrem attraktiven Rahmenprogramm inzwischen eine enorme Anziehungskraft über den Stadtteil hinaus entwickelt. thz/Bild: Zelinger

