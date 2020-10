Zugang zur digitalen Lesewelt

Bensheim.Zehn Jahre Onleihe-Verbund Hessen (OHV): Ein Jubiläum, das die Stadtbibliothek Bensheim gerne feiert, denn der OVH ist der Garant für ein breites Angebot an elektronischen Medien, die von den Nutzern öffentlicher Bibliotheken zunehmend nachgefragt werden – auch in Bensheim.

Der OVH startete im Oktober 2010 mit 17 Gründungsmitglieder und hatte damals 12 000 elektronische Medien im Angebot. Im Laufe der Jahre schlossen sich immer mehr öffentliche Bibliotheken an, heute zählt der OVH 110 Mitglieder, über die 136 Bibliotheken Zugang zu den Medien des Verbundes erhalten – aktuell sind über 230 000 Exemplare im Bestand.

Großstadtbibliotheken wie die Stadtbücherei Frankfurt sind ebenso vertreten wie kleine Büchereien, ganze Landkreise wie der Rheingau-Taunus-Kreis mit seinem teils mobilen Bibliotheksangebot sowie Schul- und Hochschulbibliotheken. Die Stadtbibliothek Bensheim ist seit 2012 Mitglied im OVH und profitiert damit von vielen Vorteilen, denn hier bündelt sich IT-technisches und bibliothekarisches Fachwissen. Was viele Nutzer nicht wissen: Bibliotheken können eBooks und andere eMedien nicht einfach kaufen und nach Belieben verleihen, sondern müssen von den Verlagen Lizenzen erwerben.

Bei Neuerscheinungen erhalten sie diese oft erst nach Monaten. Auch ist die Zahl der Ausleihen meist begrenzt. Manche Verlage erlauben nur 52 Ausleihen, andere gewähren eine Nutzungszeit von zwei oder vier Jahren. Auch der Preis der Lizenzen wird vom Verlag vorgegeben. Er ist bis zu zweieinhalbmal höher als der Kaufpreis für Privatkunden.

Anlässlich des Jubiläums lädt der OVH auf der neuen Internetseite (https://jubiläum.onleiheverbundhessen.de/) zu einem Fotowettbewerb ein. Die Nutzer sind aufgefordert, Fotos ihrer Lieblingsplätze zum Lesen von eBooks oder Hören von eAudios einzureichen. Es winken attraktive Preise.

Die Stadtbibliothek Bensheim feiert das Jubiläum mit einer Plakatausstellung „10 Jahre OVH – Interessante Fakten zum Jubiläum“ und verteilt die neue Broschüre „onleihe ganz einfach“. eLearning ist ein neuer Bereich beim OVH: Künftig kann man in der Stadtbibliothek also auch digitale Lernkurse zur privaten und beruflichen Aus- und Fortbildung ausleihen. „Sprachen, Marketing, Bildbearbeitung und viele andere Themen werden ins Programm aufgenommen. Das ist eine schöne Erweiterung unseres Angebots an eMedien“, sagt Bibliotheksleiterin Winnie Lechterbeck. Alle Informationen: www.onleiheverbundhessen.de.

„Natürlich kann man auch in der Bibliothek fragen. Wir helfen gerne weiter und erläutern auch technische Fragen“, so Winnie Lechterbeck. ps

