Zukunftsvisionen einer Rabbinerin

Auerbach.Elisa Klapheck passt in keine Schublade. Und die Meinung, die sie vertritt, die Überzeugung, nach der sie lebt und lehrt, ebenfalls nicht: Die Mittvierzigerin ist eine Frau in einem Männerjob. Sie ist eine von drei Rabbinerinnen in Deutschland und repräsentiert als solche eine neue, selbstbewusste, starke und moderne Generation.

Klapheck hat Politologie studiert und als Journalistin

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3926 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.06.2010