Zum Auftakt rund um den Bruchsee

Bensheim.Welcher ist der häufigste Baum in deutschen Wäldern? Die Wanderfamilien der DJK/SSG-Outdoor/Wander-Abteilung konnten bei der ersten Tour im neuen Jahr 2020 ihr Naturwissen testen. Mit einem kleinen Quiz ging es um den Bruchsee in Heppenheim.

Unterwegs gab es immer wieder Halt an den Stationen des Trimm-dich-Pfades. Auf dem Spielplatz konnten sich Groß und Klein nach Lust und Laune bewegen, ob auf den Balanciermöglichkeiten oder an der Seilbahn. Und es blieb ausreichend Zeit, sich bei Tee und Keksen zu unterhalten. Übrigens: Der häufigste Baum ist die Buche.

Die nächste Tour der Gruppe „Draußen mit Kindern“ findet am Sonntag, 16. Februar, statt. Es geht in das Naturschutzgebiet Biedensand am Altrhein bei Lampertheim.

Weitere Informationen gibt es bei Anja Wendel (info@outdoor.ssg-bensheim.de) und auf der Homepage. Gäste sind wie immer willkommen. red/Bild: SSG

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020