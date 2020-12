Bensheim.Am Sonntag, 13. Dezember, findet um 14 Uhr in der Kirche Sankt Creszens auf dem Friedhof Bensheim-Mitte ein ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder statt. Eingeladen sind alle, die um ein verstorbenes Kind trauern – neben Eltern auch Großeltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde.

Gebet am Sternenkindergrab

Im Gottesdienst wird im Gebet an die verstorbenen Kinder gedacht, ihre Namen werden genannt und es wird jeweils eine Kerze für sie entzündet. Den Gottesdienst leiten Gemeindereferentin Jeanette Baumung und Pfarrerin Almut Gallmeier. Am Ende des Gottesdienstes wird am Sternenkindergrab des Friedhofs Mitte noch ein Gebet und ein Segen gesprochen.

Für die Teilnahme an diesem Gottesdienst ist eine Anmeldung nötig, da die Platzzahl in der Kirche aufgrund der Pandemie-Bestimmungen begrenzt ist. Die Anmeldung wird erbeten über eine E-Mail an jeanette.baumung@katholische-kirche-bensheim.de

Weltweite Aktion

An diesem zweiten Advent ist auch der Tag des „Worldwide Candle Lighting“, das jährlich stattfindet und an dem Menschen zum Gedenken an verstorbene Kinder abends um 19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster stellen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.12.2020