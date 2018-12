Zum letzten Mal Meditation im Hospiz

Bensheim.Der Seele eine Auszeit gönnen, Abstand nehmen vom zumeist stressigen Alltag – und Anregungen für das eigene Leben mitnehmen: Die Meditationen am Abend im Hospiz am Kirchberg haben in den vergangenen fast sieben Jahren großen Anklang gefunden.

20 bis 30 Personen kommen regelmäßig zu den Treffen immer am dritten Montag im Monat. „Beim allerersten Mal im April 2012 waren es sogar 55 Leute.

...