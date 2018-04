Anzeige

Bensheim.An Pfingstmontag, 21. Mai, fährt der Museumsverein nach Seligenstadt. Am Mühlentag wird dort eine Ölmühle besichtigt. Aber auch die weitläufige Klosteranlage, ursprünglich romanisch, später barockisiert, steht auf dem Programm. Neben der Basilika, die den Namen Einhard trägt, sind Kapitelsaal, Apotheke und der Klostergarten sehenswert.

Etwas Besonderes ist der Apothekergarten, wo für einzelne Krankheiten die jeweiligen Heilkräuter in einem Beet zusammengefasst sind. Im Backhaus bei der Mühle wird heute noch bei besonderen Anlässen Brot gebacken. Am Nachmittag schließt sich ein Stadtrundgang an.

Gegründet wurde Seligenstadt auf den Überresten eines römischen Kastells. Schon bald errichtete Einhard, der Biograf Karls des Großen, das Benediktinerkloster. Der Legende nach entstand der Stadtname durch Karl den Großen, der dort seine Tochter Emma bei Einhard wiederfand – und den Ort „selig“ nannte. Unter Friedrich Barbarossa entstand eine Pfalz; Reste davon sind noch zu sehen. 1803 kamen Stadt und Kloster an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, die Abtei wurde aufgelöst.