Zum Teufelstisch und ins Schuh-Museum

Bensheim.Die Biedermeiergruppe von Oald Bensem traf sich am letzten Wochenende im März zu ihrem jährlichen Ausflug, der wie jedes Jahr von einem Mitglied organisiert wurde. Dieses Jahr ging es in die Pfalz. Auf der Fahrt mit Privat-Pkw Richtung Pirmasens traf man sich zum gemeinsamen Frühstück auf einem Rastplatz.

Anschließend ging es im Konvoi weiter, erster Stopp war in Landau. Zu Beginn ging es über den Marktplatz mit seinem samstäglichen Wochenmarkt und durch die nahegelegenen Gässchen und die Katharinenkapelle. Ein Teil der Gruppe ging dann noch weiter zur protestantischen Stiftskirche, der katholischen Stadtpfarrkirche Sankt Maria, dem französischen Tor am Obertorplatz sowie dem Grabmal des Général Monclar. Nach einer Erfrischung ging es dann schließlich weiter nach Hinterweidenthal zum „Teufelstisch“. Der Pilzfelsen ist 14 Meter hoch und erinnert optisch an einen Tisch. Am nächsten Morgen startete die Bensheimer Gruppe gemeinsam Richtung Hauenstein, wo das Schuh-Museum besichtigt wurde. Danach ging es weiter zur Deutschen Schuhmeile, die ebenfalls in Hauenstein zu finden ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019