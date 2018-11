Zum Wohl der Tiere aktiv

Bensheim.Den Tierschutzverein Bensheim erreichen täglich viele Anrufe, die das Wohl von Tieren betreffen. Die Hilfe muss immer schnellstens vonstatten gehen, denn die Not der Tiere kennt keinen Sonn- und keinen Feiertag, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Die Helfer des Vereins sind jederzeit einsatzbereit.

„Auf der Hauptstraße läuft eine Ente mit ihren Jungen herum, könnt ihr die abholen? Bei uns wohnt eine Frau, die hat mindestens 30 unkastrierte Katzen in ihrer kleinen Wohnung, die schreien Tag und Nacht, die müssen schnellstens kastriert werden“ – das sind nur zwei Beispiele der vielen Anfragen an den Tierschutzverein Bensheim.

Das größte Problem sei das Problem der draußen lebenden Katzen. Sie leiden an Hunger, Krankheiten, Verletzungen, Parasitenbefall. Das Leid vergrößere sich dramatisch durch die Vermehrung der Katzen. Um dem puren Katzenelend entgegenzuwirken, lässt der Tierschutzverein Bensheim seit über 30 Jahren Katzen kastrieren. „Nur so kann effektiver Katzenschutz funktionieren“, heißt es in der Verlautbarung. Und weiter: „Außer dem Tierschutzverein Bensheim fühlt sich keiner für die wichtige Präventionsarbeit verantwortlich.“

Wer den vielen Tieren in der Region helfen will und dem Tierschutzverein Bensheim, der bewusst nicht im Internet aktiv ist, eine Spende zukommen lassen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: Tierschutzverein Bensheim, DE 38 509 500 68 000 108 6149. Wie immer werden alle Spenden ausschließlich für Tierarztkosten verwendet. red

