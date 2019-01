Zumba-Kurs und Parkour

Schwanheim.Seit einigen Jahren bietet die Turnabteilung des SV Schwanheim einen Zumba-Kurs an. Geleitet von der lizenzierten Zumba-Trainerin Daniela Schwinn, erfreut sich dieses Fitness-Programm großer Beliebtheit.

Am Dienstag (15.) beginnt wieder ein neuer Kurs, der nicht nur von Vereinsmitgliedern in Anspruch genommen werden kann. Jeden Dienstag um 18.30 Uhr kann im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim zu südamerikanischen Rhythmen trainiert werden. Der Kurs, der zehnmal eine Stunde läuft (plus eine Schnupperstunde gratis), ist für Mitglieder günstiger.

Neu im Angebot der Turnabteilung des SV Schwanheim ist ein Parkour-Kurs für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren. Dieser Kurs findet jeden Mittwoch statt von 17 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule in Fehlheim. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Vereinsmitglieder. red

