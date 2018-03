Anzeige

Bensheim.Vor einigen Tagen fand die Jahreshauptversammlung des deutsch-polnischen Freundeskreises Bensheim-Klodzko statt. Im Rahmen dieser Versammlung nutzte Ehrenbürgermeister Georg Stolle die Gelegenheit, die Versammlung auf einen Vortrag hinzuweisen, der nicht nur für die Mitglieder des Freundeskreises von Interesse sein könnte.

Am Mittwoch (28.) wird um 19 Uhr im Hotel Felix in Bensheim Prälat Franz Jung, derzeitiger „Großdechant“ der ehemaligen Grafschaft Glatz, in Bensheim erwartet. Er möchte, da er derzeit in Deutschland unterwegs ist, zum einen die Gelegenheit nutzen, die Freunde in Bensheim zu besuchen und ihnen vor allem die historischen Hintergründe der böhmischen Stadt Klodzko (polnisch Glatz), zu erzählen.

Initiative des Ehrenbürgermeisters

Prälat Jung und Georg Stolle kennen sich seit früher Jugend, besuchten einmal das gleiche Internat. Die freundschaftlichen Beziehungen zueinander sind nie abgebrochen und erfuhren durch die Städtepartnerschaft neue Anregungen.