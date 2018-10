Zur Situation der Christen in Nigeria

Bensheim.Für einen Vortrag zum Thema „Christenverfolgung heute“ konnte die Kolpingsfamilie Bensheim Emeka Ani gewinnen. Er ist Psychotherapeut, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Ani stammt aus Nigeria, lebt bereits seit einigen Jahren in Deutschland und wohnt jetzt in Frankfurt.

Der Referent ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Vertreter des Bundespastoralrats der Katholiken anderer Muttersprachen. Der Bensheimer Kolpingbruder Manfred Speck, ebenfalls Mitglied im ZdK, hatte den Vortrag vermittelt.

Emeka Ani stellte in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen die Situation in seinem Heimatland Nigeria. Nigeria ist das mit 220 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste und – trotz weitverbreiteter Korruption – wirtschaftlich stärkste Land in Afrika. Die Wirtschaftskraft beruht hauptsächlich auf der Rohölförderung im Süden des Landes.

130 verschiedene Stämme leben in dem Land. Diese ethnische Verschiedenartigkeit sei jedoch nicht der Grund für die Zerrissenheit und schlimme Situation, die schon seit langem in Nigeria vorherrscht, so Ani. Vielmehr seien es religiöse Gründe, die dafür ausschlaggebend seien. Etwa 60 Prozent der Bevölkerung sind christlichen Glaubens, 40 Prozent sind Muslime, die hauptsächlich im Norden Nigerias leben.

Es sei bereits in der Vergangenheit oft zu Streitigkeiten zwischen den Religionsgruppen gekommen. Seit der Einführung der Demokratie – „Keine Demokratie nach europäischen Maßstäben“ (Ani) – im Jahr 1999 hätten aber Islamisierungstendenzen im ganzen Land zugenommen. So wurde auf Druck islamischer Gruppen im Nordteil des Landes die Scharia eingeführt.

Geradezu von einem „Kreuzzug des Terrorismus“ müsse man bei dem brutalen und Menschen verachtenden Vorgehen der Terrormiliz Boko Haram gegenüber Christen und christlichen Einrichtungen sprechen. So habe diese Organisation schon 500 Kirchen, Schulen und Krankenhäuser zerstört und viele Priester, Seminaristen und Glaubensangehörige ermordet.

Boko Haram habe sich gerade das wirtschaftlich starke Nigeria vorgenommen, um dort und in den bereits in Mitleidenschaft gezogenen Nachbarstaaten die Oberhand zu gewinnen und laut Emeka Ani letztlich das Christentum auszurotten. Da die Hilfe vor Ort immer noch die beste für die betroffenen Menschen sei, habe er die Gründung einer Stiftung beantragt und wolle vor Ort die Menschen in Nigeria direkt unterstützen.

Vorsitzender Josef Roesch bedankte sich bei Emeka Ani für seinen Vortrag. Dazu erhielt der Referent Spendengelder zum Einsatz in seinem Heimatland. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018