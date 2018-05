Zur Tea-Time mit dem Bürgermeister von Amersham

Anzeige

Ein kleiner Stadtrundgang führte durch Old Amersham, nach einer Führung durch das Kings Arms Hotel (mit Hochzeitskapelle und Brautzimmer) vorbei an der Market Hall, am Town Council (Rathaus), der Kirche St. Mary bis in den Memorial Garden.

Abends riefen Harry Potter, Hermine und Ron in die Warner Bros. Studios. Die Besucher erlebten die Welt des bekannten Literaturhelden gewandelt und der Zauberei. Ein einzigartiges Erlebnis – nicht nur für Kinder. Die Studios sind ein Film- und Medienkomplex in der Nähe von Watford. Alle Szenerien für die Harry-Potter-Filme wurden dort gebaut.

Zum Beispiel entstanden der Gemeinschaftsraum der Gryffindors, die große Halle oder das Zauberei-Ministerium in den Studios. Unter dem Namen „The Making of Harry Potter“ wurde 2012 ein Museum eröffnet, in dem die Sets aus den Filmen und viele Requisiten besichtigt werden können.

Samstag stand eine Fahrt nach London auf dem Programm. Auf eigene Faust oder in kleinen Gruppen erkundeten alle die Metropole. Der Sonntag konnte für Spaziergänge durch Watford und Einkäufe genutzt werden, bevor es wieder zum Heimflug ging. Ein tolles erlebnisreiches Wochenende, welches alle Erwartungen erfüllte. red

