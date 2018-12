Zurück in der eigenen Wohnung

Bensheim.Am Donnerstag wurden die Küchen eingebaut, nachmittags die Möbel von „Teil und Habe“ geholt, renoviert haben die Herren schon, am heutigen Samstag ist Einzug. Das Ziel „Wohnung“ konnte für zwei Klienten der Diakonie Bergstraße noch vor Weihnachten verwirklicht werden.

Vermieter ist der Förderverein

Wie kam es dazu? Im Spätsommer gab es einen Aufruf des Fördervereins „Hilfen für Wohnsitzlose “ an Haus- und Wohnungsbesitzer, Wohnraum an den Förderverein zu vermieten. Dieser sollte anschließend weitervermietet an Menschen werden, die sonst nur schwer Mieter werden können.

Im Zentrum der Wohnungslosenhilfe in Bensheim, getragen von der Diakonie Bergstraße, unterstützt vom Förderverein, gibt es Übernachtungsmöglichkeiten und Wiedereingliederungszimmer. Es ist aber schwer, anschließend eine Wohnung „draußen“ zu bekommen. Viele Vermieter haben Bedenken, auch wenn die Miete gezahlt wird.

Deshalb mietet der Förderverein die Wohnung an und ist damit Ansprechpartner für die Vermieter. Betreut werden die Bewohner nach wie vor von der Diakonie.

Im September konnte die erste Wohnung in Zwingenberg gemietet werden. Im November kam das Ehepaar Reiner und Petra Keilmann aus Bensheim auf die Diakonie und den Förderverein zu und war bereit, ein Haus für zwei Wohngemeinschaften und damit vier Personen zu vermieten.

Die Firma Obi in Bensheim hat dafür gesorgt, dass noch vor Weihnachten der Einzug möglich wird. Der Förderverein übernimmt die Kosten für den Einbau der Küchen, der Baumarkt hat die Küchen zu einem Drittel gesponsert und den Einbau rechtzeitig erledigen lassen.

Die zweite Wohnung wird im Anschluss bezogen. Die ersten Mieter freuen sich über ihr Heim und sind auch über den Garten, um den sie sich schon jetzt kümmern, glücklich.

„Es ist eine Erfolgsgeschichte, die wir gern im nächsten Jahr fortsetzen möchten“, sagt Elke Ditter, Vorsitzende des Fördervereins. „Jetzt freuen wir uns erst mal mit den beiden Bewohnern über Weihnachten im eigenen Heim.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.12.2018