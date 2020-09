Zusätzliche Wanderungen

Auerbach.Noch immer müssen Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das betrifft auch Wanderungen des Odenwaldklubs. So fallen in diesem Jahr nun auch der Kreiswandertag im Fischbachtal, die Wanderung zum Ehrenmal und die geplante mehrtägige Tour der Auerbacher aus.

Der OWK Auerbach hat nun allerdings als Ausgleich mehrere zusätzliche Wandertage geplant, die unter Beachtung der Vorgaben zur Vermeidung von Infektionen in der Umgebung stattfinden werden. Am Sonntag, 20. September, geht es von Bensheim über den Bassmann, vorbei am Schönberger Kreuz nach Reichenbach und am Teufelsstein vorbei wieder zurück nach Bensheim. Am Samstag, 3. Oktober, geht es entlang der Bergstraße Richtung Süden. Außerdem wird es zwei Feierabendtouren geben.

Auf dem Hessentagsweg

Am Donnerstag, 24. September, vom Fürstenlager aus ein Stück auf dem Hessentagsweg Richtung Schönberg, zum Herrnwingert und wieder nach Auerbach und am Samstag, 7. November, am Nachmittag zur Not-Gottes-Kapelle. Für die Wanderung am 20. September ist der Treffpunkt um 10 Uhr am Marktplatz in Bensheim. Die Gehzeit beträgt vier Stunden. Wer möchte, kann bis Reichenbach mitwandern und von dort mit dem Bus zurückfahren. Eine Rast bei Rucksackverpflegung ist am Teufelsstein vorgesehen. Wer dabei sein will, muss sich anmelden unter Telefon 06251/ 9853012 (Walburga Kandler). Einzelheiten zu den weiteren Wanderungen werden rechtzeitig veröffentlicht. Bei allen Terminen freut sich der OWK Auerbach auch über Gäste. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.09.2020