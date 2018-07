Noch stehen die Fahrräder am Bensheimer Bahnhof im Freien in Reih und Glied. Künftig könnte einige auch einen sicheren Platz in einem Fahrradparkhaus bekommen. Im Hauptgebäude sollen in der ehemaligen Gepäckabfertigungshalle (Bildhintergrund) Abstellmöglichkeiten geschaffen werden.

© Neu