Zustimmung mit Wut und Groll im Bauch

Bensheim.Die Sanierung des Bürgerhauses zählt nicht zu den Lieblingsprojekten der CDU. Das ist kein Geheimnis und wurde auch in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einmal mehr deutlich. „Bei uns klatscht keiner Applaus. Aber wir haben als Koalition die Verantwortung. Von uns will keiner eine Bauruine in der Innenstadt“, betonte Henning Ameis mit Blick auf die Kostensteigerung, die es aktuell zu schlucken gilt.

Sein Fraktionschef Markus Woißyk erinnerte daran, dass man damals keine Unterschriften für die BI gesammelt hätte. Vorausgegangen waren Bekunden vom Bündnispartner BfB in Person von Franz Apfel, dass man schon immer für die Sanierung gewesen sei und der Hinweise von Holger Steinert (FDP), dass man zumindest zu Beginn die Bürgerinitiative für den Erhalt des Bürgerhauses ebenfalls unterstützt habe.

„Es ist eine Geschmackssache“

„Aber egal, welche Lösung gekommen wäre: Die Konjunktur hätte auch bei einem Neubau zugeschlagen“, verdeutlichte Woißyk. Bensheim brauche ein Bürgerhaus mit einem Saal in dieser Größenordnung, stellte er grundsätzlich fest. Was ihn „aber fuchst, ist ist die Art und Weise, wie mit der Fassade umgegangen wird“.

Die Intervention der Denkmalschutzbehörde könne er nicht akzeptieren, wiederholte er seine Kritik aus der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Es gehe seiner Ansicht nach um eine Geschmackssache. „Wenn wir verschiedene Denkmalschutzbehörden damit beschäftigen würden, hätten wir genauso viele unterschiedliche Meinungen bekommen.“

Für den CDU-Fraktionschef ist ein saniertes Bürgerhaus nur akzeptabel, wenn auch das Umfeld in Angriff genommen wird. Sprich: Der Außenbereich zwischen Bürgerhaus, Parktheater und nördlichem Beauner Platz. Einen entsprechenden Antrag dazu hat die Koalition bereits auf den Weg gebracht.

Als „sehr ärgerlich“ bezeichnete GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier die gestiegenen Ausgaben. Der Denkmalschutz hätte schon früher einbezogen werden müssen. Trotzdem hätte sie erwartet, dass es über die Behörde Fördermittel gebe, „wenn wir schon so bauen müssen, wie sie das wollen“. Die Modernisierung müsse aber fortgesetzt werden. „Es gibt keine sinnhafte Alternative. Der Zug ist angefahren.“ Sie werde mit Groll und Wut im Bauch der Vorlage zustimmen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018