Zuzug nicht ignorieren

Bensheim.Der demografische Wandel prophezeite Bensheim noch vor elf Jahren bestenfalls einen mäßigen Rückgang der Bevölkerungszahlen, im schlimmsten Fall eine – überspitzt formuliert – Vergreisung der Stadt mit wenig jugendlichem Elan.

Bekanntlich kam es jedoch ganz anders. „Wir sind mittlerweile 2500 bis 3000 Einwohner in die andere Richtung unterwegs“, konstatierte Erster Stadtrat Helmut Sachwitz im Gespräch mit dieser Zeitung. Mehr als 41 000 Personen haben in Bensheim ihr Zuhause gefunden. Tendenz steigend.

„Wir müssen natürlich nicht wachsen. Aber wie sozial ist es denn, wenn wir ignorieren würden, dass der Zuzugsdruck enorm ist? Reagieren wir nicht, wird Wohnraum immer teurer“, wehrte sich der Baudezernent gegen die ab und an geäußerte Kritik, Bensheim würde es mit dem Wachstumsstreben auf Kosten der Natur und der Lebensqualität übertreiben.

Mit Blick auf Grünflächen und Erholungsgebiete hatte die Innenverdichtung eine hohe Priorität. Da gebe es vorhandene Potenziale, die man nutzen könnte. „Die Ergebnisse waren bisher aber immer überschaubar, weil die Menschen mit Veränderungen in ihrem unmittelbaren Umfeld schwer umgehen können“, bemerkt Sachwitz. Das Beharren auf dem Status quo stehe deshalb oft einer wünschenwerten Entwicklung gegenüber. „Das hat Konfliktpotenzial“, so der Erste Stadtrat.

Wichtig sei jedoch, dass man mit Betroffenen im Gespräch bleibe, auch wenn man es nicht jedem Recht machen könne. Für sich nahm Sachwitz in den vergangenen Jahren in Anspruch, immer auf die Menschen zugegangen zu sein. „Da hilft es schon, wenn man die Menschen mag, unabhängig, ob man einer Meinung ist.“

In Bensheim wird in den nächsten Jahren weiterer Wohnraum geschaffen – unter anderem auf dem ehemaligen Meerbachsportplatz, wo hauptsächlich Sozialwohnungen entstehen sollen. Das frühere EKZ-Gelände an der Wormser Straße bildet einen weiteren Schwerpunkt.

Das einzige Neubaugebiet auf der grünen Wiese wird am nordwestlichen Ortsrand von Fehlheim entstehen. Dort sind zwischen 148 und 167 Wohneinheiten möglich. dr

