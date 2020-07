Zwei Bänke für die Tagespflege

Bensheim.Eigentlich war alles anders geplant, wie so vieles im vergangenen halben Jahr. Das Firmenjubiläum der Schreinerei Schaider stand im Frühjahr unter dem Zeichen von Corona und konnte nicht wie gedacht gefeiert werden. „Wenn auch die Idee, einen Wettbewerb unter unseren Mitarbeitern auszutragen, nicht durchführbar war, so haben wir dennoch zwei Holzbänke zu unserem 95. Firmenjubiläum angefertigt“, so Matthias Schaider. Das Endprodukt – die Holzbänke – sollte einer sozialen Einrichtung zu Gute kommen.

Bereits Ende Februar nahm die Schreinerei Schaider deshalb mit der Tagespflegeleiterin im Caritasheim Kontakt auf und es stand fest, dass diese Bänke der Tagespflege übergeben werden sollen. Gleichzeitig sollten sie der Nachbarschaft im Bensheimer Süden bei Spaziergängen zur Verfügung stehen. Auch wenn letzteres derzeit aufgrund der Schließung des Parks für die Öffentlichkeit nicht möglich ist, so hoffen Franz und Gabriele Schaider doch, dass dieser in Zukunft wieder nutzbar sein wird.

Große Freude über die Spende

Nachdem die Tagespflege nach dreimonatiger Pause wieder den Betrieb, wenn auch nur eingeschränkt, aufgenommen hat, wurde die Übergabe der Bänke vereinbart. Die Tagespflege wurde aufgrund der nachbarschaftlichen Nähe und der vielfältigen persönlichen Kontakte ausgesucht.

Über die Spende freute sich Tagespflegeleiterin Claudia Sänger riesig und dankte im Namen der Gäste, Besucher und Mitarbeiter. „Leider konnten auch wir unseren geplanten Musikabend im Juni nicht begehen und vieles, was vor Corona für uns selbstverständlich war, liegt derzeit auf Eis, was für das soziale Miteinander sehr, sehr schade ist“, äußert sich Claudia Sänger, „aber in Anbetracht der Situation ist dies alles unumgänglich.“ Nun hoffen alle, dass die Bänke gut genutzt werden – mit Abstand, versteht sich. red

