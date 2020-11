Zwei Demos in der Innenstadt

Bensheim.Für den morgigen Samstag (21.) wird von 11.30 bis 14 Uhr zu einer weiteren Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen eingeladen.

Die Veranstaltung in der Bensheimer Innenstadt steht nach Angaben der Organisatorin Tatiana Katarina Metz unter dem Motto: „Gesundheit ist nicht Isolation“.

Auch am 28. November

Am Samstag, 28. November soll es ab 16 Uhr einen Protestmarsch durch Bensheim wegen der Absage des Weihnachtsmarktes geben, so Metz. Treffpunkt ist „mit Kerzen und selbst mitgebrachten Getränken“ am Marktplatz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.11.2020