Zwei Einbrüche am Marktplatz

Bensheim.Eine Beute von über 200 Euro haben Einbrecher am Wochenende am Marktplatz gemacht. Die Unbekannten stiegen zum einen in einen Handwerksbetrieb für Schuhreparaturen ein, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Zum anderen kletterten sie über ein Bürofenster in eine kirchliche Einrichtung.

Dieser Einbruch dürfte nach ersten polizeilichen Erkenntnissen am Montagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 3.50 Uhr passiert sein. Aufgrund der örtlichen Nähe schließen die Ermittler nicht aus, dass dieselben Täter zugange waren.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim melden, Telefon 06252/7060. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018