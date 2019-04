Zwei Einbrüche in Auerbach

Auerbach.Nach zwei Einbrüchen in Auerbach in der Nacht zum Samstag hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Am Morgen bemerkten Zeugen in einem Friseursalon und einer Apotheke in der Darmstädter Straße die Spuren der bislang noch unbekannten Eindringlinge.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Kriminellen nach 19 Uhr am Freitagabend zugeschlagen. Durch die aufgehebelte Eingangstür waren sie in das Friseurgeschäft eingedrungen und entwendeten mehrere Hundert Euro aus der Kasse sowie dem Tresor.

Keine Beute machten die Unbekannten in dem anderen Fall. Die dortige Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.04.2019