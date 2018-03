Anzeige

Bensheim.In diesem Schuljahr nahm die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim erstmals mit großer Schülermotivation am hessischen Vorlesewettbewerb „Leo, leo…Qué lees?“ teil, der vom Hessischen Kultusministerium, dem Instituto Cervantes sowie der spanischen und mexikanischen Botschaft in Frankfurt unterstützt wird.

Beim Sprachwettbewerb treten hessische Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sowie der 11. Klasse – abhängig von ihrem jeweiligen Sprachniveau – gegeneinander an und präsentieren dabei ihre Fähigkeiten in der spanischen Aussprache, Betonung, Akzentuierung sowie im Leseverstehen an verschiedensten Texten. An der GSS wurden Schüler der siebten und neunten Klasse sowie fortgeschrittene Lerner aus der Oberstufe von den Spanischlehrerinnen Roswitha Rist, Brigitte Bugla-Scholz und Eva Alavi im Unterricht vorbereitet.

In der schulinternen Vorrunde qualifizierten sich Elina Maas (7ga, Niv. A1), Mike Werner (9gc, Niv. A2) , Fatih Balci (E-Phase, Niv.B1) und Aya Bouzerbha (7gb, Niv. B2) für das Halbfinale am Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim.