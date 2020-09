Zwei Fahrzeuge durchwühlt

Bensheim.Zwei Fahrzeuge, die in der Heidelberger Straße abgestellt waren, gerieten im Zeitraum zwischen Samstagabend (19.) und Sonntagmorgen (20.) in den Fokus Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge, durchwühlten die Unbekannten einen Seat und Mitsubishi nach möglicher Beute. Hierbei gingen sie nach derzeitigem Kenntnisstand leer aus und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wie die Kriminellen in den Innenraum der weißen Wägen gelangten und ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppen der Polizei in Bensheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020