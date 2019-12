Zwei Gitarren, Querflöte und Bandoneon

Bensheim.Tegevé – das Trio à Grande Vitesse – ist am Samstag (14.) gemeinsam mit Norbert Kotzan (Bandoneon) zu Gast im PiPaPo-Kellertheater. In der Besetzung Gitarre, Gitarre, Querflöte spielt das Trio hochvirtuosen Akustik-Jazz mit Einflüssen aus Flamenco, Balkan, Latin und Tango. Inspiriert von Vorbildern wie John McLaughlin, Al di Meola, Paco de Lucia, Astor Piazzolla und vielen mehr, nimmt das Trio mit seinen Eigenkompositionen das Publikum mit auf eine rasante Reise durch packende Rhythmen, fesselnde Improvisationen, atemberaubende Läufe, mediterrane Gitarrenklänge und lyrische Momente.

Joachim Sum (Gitarre, Sitar), Cathrin Ambach (Querflöte) und Jochen Seiterle (Gitarre) präsentieren mit leidenschaftlicher Expressivität und Spielfreude Flamenco-Jazz vom Feinsten, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Als „special guest“ haben sich die drei Profimusiker Norbert Kotzan am Bandoneon eingeladen. Kotzan verfeinerte seine Liebe zum Tango in verschiedenen Orchestern in Buenos Aires zur Kunst und lernte dort von den großen Virtuosen des Bandoneonspiels. Sein versiertes Spiel ist ganz von der Hingabe an die Kraft und Zerbrechlichkeit des edlen Instruments geprägt und dem lyrisch-kraftvollen Ausdruck des Tango nuevo verpflichtet.

„Innere Harmonie“

„Die Musiker überzeugen mit einer inneren Harmonie, die trotz der sichtbaren unterschiedlichen Charaktere und der völlig verschiedenen Sprache, mit der sie sich über ihr Intrument ausdrücken eine verblüffende musikalische Einheit darstellt“, heißt es in der Konzertankündigung.

Das Konzert beginnt am Samstag um 20 Uhr im Kellertheater. Karten gibt es im Vorverkauf in der Musikbox (Kaufhaus Ganz) oder direkt an der Abendkasse (ab 19 Uhr). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019