Zwei Gruppen, ein Ziel

Bensheim.Einmal im Jahr sind zwei Wandergruppen der DJK/SSG-Abteilung Outdoor auf unterschiedlich weiten Wegen unterwegs, um sich an einem Ziel zu treffen. Abteilungsleiterin Anja Wendel sowie Liane und Josef Egger organisieren diese gemeinsame Aktion.

Die Gruppe „Wandern für Aktive“ traf sich um 9 Uhr, um in Fahrgemeinschaft nach Eberstadt zu fahren. Ab Parkplatz unterhalb des Prinzenbergs ging die Tour zuerst Richtung Mühltal, über die Modau zum Kühlen Grund bis zur Frankenberger Mühle. Trautheim wurde umwandert und über den Dommersberg ging es auf dem S1, und dem Waldkunstweg, bis zum Ludwigsturm. Hier kehrte die Gruppe, nach 15,8 Kilometern und fast dreieinhalbstunden Gehzeit, zur Mittagsrast in der Ludwigsklause ein. Nach dem Essen freuten sich alle auf die Gruppe „Draußen mit Kindern“, die auf dem Waldkunstpfad die Ludwigshöhe erreichte. Bei den vielen Kunstwerken am Wegesrand war es auch für die Kleinsten ein äußerst abwechslungsreicher Rundweg.

Die April-Tour der Gruppe „Wandern für Aktive“ findet am Sonntag, 28. April, statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Netto-Parkplatz in Bensheim zur Fahrt nach Malchen. Es handelt sich um eine Tagestour mit Rucksackverpflegung. Reine Gehzeit ca. fünf Stunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.04.2019