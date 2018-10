Zwei Infostände der CDU

Bensheim.Die Wirtschaft in Hessen brummt: Noch nie hatten so vielen Menschen eine Beschäftigung, die Arbeitslosenquote im Land ist auf dem niedrigsten Wert seit über drei Jahrzehnten. Die durchschnittlichen Löhne sind höher als je zuvor, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

Die CDU wolle dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für gute sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze erhalten bleiben – und sie auf die Zukunft ausrichten. Ihre Ziele in der Wirtschaftspolitik stellen die Christdemokraten an zwei Infoständen am Samstagvormittag (27.) dar: Vor der Alten Faktorei in der Stadtmitte und am Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße in Auerbach.

Standortvorteile nutzen

Die großen Standortvorteile, die sich aus der zentralen Lage in Europa und hervorragend ausgebildeten Arbeitnehmer ergeben, sollen genutzt werden. Die CDU will nach eigenem Bekunden die Meisterpflicht erhalten und stärken. Dem Fachkräftemangel solle unter anderem durch eine Ausbildungskampagne begegnet werden. Unternehmensgründungen sollen entbürokratisiert und vereinfacht werden.

Zur Fortsetzung der Politik der vergangenen Jahre gehöre für die CDU auch, die öffentlichen Haushalte weiter zu konsolidieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018