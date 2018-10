Zwei Infostände zur Lehrerversorgung

Bensheim.An ihren Infoständen am Samstagvormittag (20.) am Bürgerwehrbrunnen in der Stadtmitte und vor dem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße in Auerbach stellt der CDU-Stadtverband Bensheim die Ziele für die Bildung vor.

In der Ankündigung heißt es: „Heute unterrichten in Hessen mehr Lehrer als je zuvor – trotz zurückgegangener Schülerzahlen. Die CDU will auch künftig zusätzliche Lehrer in den Schuldienst einstellen, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen und die Unterrichtsqualität weiter zu steigern. Wir sprechen uns gegen Einheitsschulen aus, und wollen ein vielfältiges Schulsystem erhalten – von der Förderschule bis zum Gymnasium.“ Die CDU will eine Digitalisierungs-Offensive für Bildung umsetzen. Dazu zählen nicht nur schnelle Internetanbindung und eine fächerübergreifende Strategie für die Lehrpläne, sondern auch eine neue Lehrerfortbildung.

Den Wahlkampf setzt die Union mit Landtagskandidatin Birgit Heitland heute (19.) am Bahnhof in Bensheim fort. red

