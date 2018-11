Zwei Konzerte mit dem Eventchor

Bensheim.Die Proben des Eventchores Bensheim gehen in die heiße Phase. Zur Optimierung des Chorklanges hatte Chorleiterin Gudrun Nowak – wie schon im vorigen Jahr – die Frankfurter Gesangspädagogin Alexandra Ziegler-Liebst eingeladen.

Deren fröhliche Ausstrahlung motivierte die Sängerinnen und Sänger mindestens genauso wie die methodische Arbeit, die auf der „Complete Vocal Technique“ basiert. CVT ist eine in Dänemark entwickelte Methode, die es auch Laien ermöglicht, ihr vokales Potenzial voll auszuschöpfen.

Der Chor freut sich auf die Adventskonzerte, die Besinnliches und Fröhliches aus verschiedenen Zeiten und Ländern bieten. Auf dem Programm stehen unter anderem eine besondere Version des alten Liedes „Es kommt ein Schiff geladen“, Auszüge einer Bachkantate und ein schwedisches Weihnachtslied. Auch Gospelklänge und ein ostafrikanisches „Vater unser“ wurden mit besonderem Vergnügen einstudiert.

Mit den Nowak-Sisters

Außerdem hat Gudrun Nowak für das bekannte Lied „Mary did you know“ eine Begleitung für Streichquartett arrangiert und Musiker eingeladen, die das Programm ergänzen.

Auch die Nowak-Sisters, die im September im Parktheater mit der Tanzgruppe „INvisible“ auftraten, sind wieder mit dabei, und zwar in der Evangelischen Kirche in Gronau am 8. Dezember um 18.30 Uhr und in der Franziskanerkirche in Bensheim am 9. Dezember um 18 Uhr. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. red

Info: Nähere Informationen auf www.eventchor-bensheim.de

