Anzeige

Bensheim.Richard K. Blasy, der Münchener Kunsthistoriker und Dozent für Fotopublizistik, ist ein Glücksfall für den deutsch-italienischen Freundeskreis Riva del Garda. Er ist regelmäßig Gastreferent und Garant für einen regen Publikumszuspruch. Diesmal mussten sogar zusätzliche Stühle aufgestellt werden, denn mit dem Thema „Francesco Borromini und Gian Lorenzo Bernini – Exponenten des römischen Hochbarock“ stand ein kunsthistorischer Leckerbissen auf der kulturellen Menükarte des Vereins.

In der Renaissance hatten die Reformation und verschiedene andere Gründe zu einem massiven Machtverlust der römischen Kirche geführt. Die daraufhin von Rom ausgehende Gegenreformation setzte auch kunst- und architekturgeschichtliche Prozesse in Gang, die zwischen 1630 und 1670 ihren Höhepunkt erreichten. Da kirchliche und weltliche Macht absolut und durch Gottesgnadentum legitimiert waren, musste folglich deren Größe und Pracht entsprechend inszeniert und repräsentiert werden.

Architektur, Skulptur und Malerei

Um Verwirrung, Täuschung und Überwältigung zu erzielen, war die Zentralperspektive ein nützliches Hilfsmittel. Säulen aus Gips (sogenannter Stuckmarmor) gaben vor, aus Marmor zu sein, perspektivische Malerei suggerierte, Architektur zu sein. Da die Menschen sich wieder stärker am Jenseits orientierten, musste die Barockkunst das sichtbare Universum, aber auch das, was man unsichtbar dahinter wusste, darstellen. So wurde das Oval (Ellipse) zum Symbol des Barock. Die Vereinigung von Architektur, Skulptur und Malerei zu einem „Gesamtkunstwerk“ folgte dabei einem rational durchkomponierten Konzept und verlangte höchstes handwerkliches Können und künstlerische Kreativität.