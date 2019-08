Bensheim.Innerhalb einer Nacht wurden in Bensheim zwei Mercedes Viano gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 65 000 Euro. Die Fahrzeuge waren jeweils in den Hofeinfahrten in der Wilhelm-Kilian-Straße im Bereich der Fritz-Bockius-Straße und in der Jägerstraße/Ecke Gartenstraße geparkt.

Zeugen gesucht

Zwei Tage zuvor wurde ein gleiches Modell in Einhausen gestohlen (wir haben berichtet). Wer mehr zu den Diebstählen oder Hinweise zu den aktuellen Standorten der Fahrzeuge mit den Kennzeichen HP-BK 825 und HP-SE 716 geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim melden: Telefon 06252/7060. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.08.2019