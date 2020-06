Zwei Mitarbeiter im Rathaus verabschiedet

Bensheim.Mit Klaus Seeger und Reinhold Böhm verlassen zwei langjährige Mitarbeiter die Bensheimer Stadtverwaltung.

Klaus Seeger (li.) begann am 1. Januar 2003 als Verwaltungsangestellter bei der Stadt. Er war bis 31. Mai im Team Zentraler Service eingesetzt und wechselt nun in den Ruhestand.

Reinhold Böhm (2.v.r.) arbeitete zuletzt als Hausmeister im Team Gebäudemanagement, am 1. August 2008 kam er zur Stadt Bensheim. Für ihn beginnt ebenfalls am 1. Juni der Ruhestand.

Bürgermeister Rolf Richter bedankte sich bei beiden Mitarbeitern für die gute und zuverlässige Arbeit: „Es ist enorm wichtig, dass in einer Verwaltung alle Rädchen gut ineinandergreifen“, so Richter. Elke Ritter vom Personalrat schloss sich dem Dank an, „sie waren zwei Gesichter dieses Hauses“, sagte sie.

Beide „Neu-Rentner“ freuen sich besonders darauf, wieder mehr Zeit zu haben – Klaus Seeger für seine Malerei und seinen Hund, Reinhold Böhm hat sich viele kleinere Projekte vorgenommen. Aufgrund der corona-bedingten Beschränkungen konnte vom Team Personalmanagement niemand an der Verabschiedung teilnehmen, Bürgermeister Richter gab die Grüße und den Dank stellvertretend weiter. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020