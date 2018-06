Zwei neue Carsharing-Fahrzeuge und 40 E-Ladepunkte

Anzeige

Das Unternehmen betreibt derzeit 33 Elektro-Ladepunkte. Vierzig weitere sollen dazu kommen. „Diese Entwicklung unterstützen wir“, stellt Andreas Born, Vertreter der BfB im Magistrat fest. In den vergangenen Jahren hat die GGEW viele Straßenbeleuchtungsnetze in der Region auf die LED-Beleuchtung umgestellt. In Bensheim beginnt nun die restliche Umrüstung der Hauptverkehrsstraßen. Diese Maßnahme wurde in der ersten Umrüstungsphase aus Wirtschaftlichkeitsgründen plangemäß zurückgestellt. Diese Leuchten an den Hauptverkehrsstraßen wurden schon immer und werden auch weiterhin in den Nachtstunden (23 bis 5 Uhr) in ihrer Leistung reduziert, um zum einen Energiekosten zu sparen. Damit werde der Lichtverschmutzung in den Nachtstunden entgegengewirkt. Manche Leuchten, wie Bodenstrahler zur dekorativen Ausstrahlung, aber auch der Parkplatz der GGEW, werden in den Nachtstunden komplett abgeschaltet. red

Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.06.2018