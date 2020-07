Zwei Rasenmäher gestohlen

Bensheim.Aus einem Schrebergarten am Feldweg im Bereich einer Unterführung in der Fabrikstraße, wurden zwei Benzinrasenmäher gestohlen. Die Diebe stiegen nach ersten Erkenntnissen am frühen Samstagmorgen über die Umzäunung des Gartengrundstücks. Die Maschinen der Marken Alko und Einhell wurden zwischen 1.20 und 1.45 Uhr von Grundstück gestohlen. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Die Ermittlungen hierzu werden von Beamten der Ermittlungsgruppe weitergeführt: Telefon 06251/84680. pol

