Zwei starke Frauen blicken zuversichtlich nach vorn

2 Fotos ansehen Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert © Funck

Bensheim.Optimismus prägte auch die Rede von Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert beim Neujahrsempfang am Sonntag. „Seit 28 Jahren ist Deutschland wiedervereint. Manche behaupten, wir sind so weit voneinander entfernt wie nie zuvor.“ Dem halte sie aber entgegen, dass jede achte Ehe in der Republik international sei, es 700 000 Neugeborene gebe und immer mehr Menschen heiraten dürften – Stichwort gleichgeschlechtliche Ehe.

Natürlich seien zunehmende Hetze und Populismus beunruhigend. Aber die Gegenbewegung sei stark, das mache Hoffnung. „Gegen Hass müssen wir uns klar positionieren“, betonte Deppert. Auch die Integration von Flüchtlingen könne man positiv bewerten. Man sei auf einem guten Weg, habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.

Den vermeintlichen Niedergang der großen Volksparteien bewertete die Parlamentschefin als Chance für einen Neuanfang mit entsprechenden Impulsen.

Beim Kampf gegen den Klimawandel sehe sie Schritte in die richtige Richtung. Mit bewusstem Konsumverhalten könne man auch vor Ort etwas bewegen. Der Diesel-Skandal, „für viele ein großes Ärgernis“, habe eine Debatte um die Mobilität der Zukunft angeregt. „Es gibt so viel Gutes, man muss es nur aus der richtigen Perspektive sehen“, fordert sie wie Rathauschef Rolf Richter zu mehr Zuversicht auf.

Dem Frieden nachjagen

Mut, Kraft und Gottes Segen wünschte Pfarrerin Almut Gallmeier von der evangelischen Stephanusgemeinde den Besuchern. Sie machte in ihrer Ansprache auf die Jahreslosung der Kirche aufmerksam: „Suche Frieden und jage ihm nach.“ Dies sei ein Bibelwort voller Dynamik und Energie. Es fordere auf, zu handeln und sich nicht mit einer Situation abzufinden.

Gallmeier erinnerte an das vor 70 Jahren verabschiedete Grundgesetz. Sich an die Grundwerte der Demokratie zu erinnern, sei wichtig und kostbar. Man dürfe sie nicht leichfertig hergeben, weil man vielleicht keine Lust mehr auf das Große und Ganze habe. Dabei schließen diese Grundwerte alle mit ein – vor allem aber die Schwachen, Benachteiligten und Kinder, die in Armut leben müssen.

Auf Bensheim bezogen verdeutlichte sie, dass es der soziale Friede sei, den man in der Stadt im Blick behalten müsse und dem man nachjagen solle. „Das ist wichtig in einer Zeit, in der sich viele gelähmt fühlen.“ So lobte sie das Engagement von Schülern, die am Freitag für den Klimaschutz gestreikt hatten (wir haben berichtet). „Wenn wir den Klimawandel ignorieren, geht die Welt zugrunde.“ Sie sei deshalb froh, dass sich die jungen Menschen engagieren.

„Wir dürfen nicht nachlassen, nicht den Mund halten auf dem Weg zum Frieden. Dann ergibt er sich wie von selbst.“ Almut Gallmeier hob außerdem das Potenzial hervor, das es ihrer Meinung nach in Bensheim gebe. Sie lobte beispielhaft die Fraa vun Bensem. Es sei klasse, dass man in der Stadt so starke Frauen habe. „Das ist ein kostbares Gut.“

Die Symbolfigur von Oald Bensem verzichtete wegen eines Trauerfalls in der Familie auf ihre eigentlich geplante Mundartrede. Die Heimatvereinigung kümmerte sich am Sonntag beim Empfang wie gewohnt mit der Biedermeiergruppe um die Bewirtung der Gäste. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019