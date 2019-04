Zwei Titel für Hundesportler

Bensheim.Überaus erfolgreich startete die Saison für die Obediencesportler der Bensheimer Hundefreunde bei der Kreismeisterschaft der Kreisgruppe 5 des Hundesportverband Rhein Main. Als Ausrichter konnten die Bensheimer Teams allerdings nur teilweise den Heimvorteil ausnutzen, vielleicht kosteten aber auch die frühsommerlichen Temperaturen einige sicher geglaubte Punkte. Leistungsrichterin Kerstin Hagenbuch bewertete in allen vier Obedience-Klassen insgesamt 22 gestartete Teams. Fünf Teams stellten die Bensheimer Hundefreunde.

In der Beginnerklasse ging es dann schon gut los, Anette Mohr Roth war mit ihrer Colliehündin Kaya gestartet und verfehlte nur sehr knapp die erforderliche Punktzahl für den Aufstieg in Klasse 1. Gegen die Konkurrenz konnte sich das Team durchsetzen und holte den Kreismeistertitel. In der Klasse 1 startete Marion Hörner mit Australian Sheperdrüden Magic und erreichte Rang vier in einer sehr engen Konkurrenz. In der Klasse 2 standen dann die Bensheimer Teams Claudia Fritz mit Australian Sheperdrüden Joker und Simone Hajnal mit Australian Sheperdhündin Amy zum ersten Mal in dieser Klasse am Start. Das vorher gesteckte Ziel war klar, erstmal durchkommen. Aber das gelang von den insgesamt sechs in dieser Klasse gestarteten Teams nur einem Team. Claudia Fritz und Joker zeigten eine gute Prüfung und kamen als einzige durch, das war dann auch gleich der Kreismeistertitel. In der anspruchvollsten Klasse 3 konnten die zahlreichen Zuschauer dann beeindruckende Prüfungen sehen. Insgesamt sieben Teams waren gestartet, und die erfahrene Obediencesportlerin Andrea Rotter aus Arheilgen holte sich mit Retrieverrüden Snooker den Kreismeistertitel. Linda Sturm aus Bensheim war mit Australian Kelpie Chance gestartet, und es fehlten am Ende der Prüfung nur ein paar Punkte zum Erreichen der Wertnote „gut“.

Vereinsvorstand Hans Bernhard und Prüfungsleiterin Petra Petermann waren mit den Leistungen zufrieden. Im Herbst steht die Obedience Vereinsmeisterschaft auf dem Programm. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019