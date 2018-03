Anzeige

Bensheim.Die Ingenieure der Bensheimer Firma HTV haben einen Durchbruch im Bereich der Sicherheit von elektronischen Bauteilen erreicht. Bereits im November 2017 konnte ein Forschungsteam unter der Leitung von Dipl.-Ing. Thomas Kuhn (Bild) einen nach eigenen Angaben bahnbrechenden Erfolg für die Sicherheit besonderer hochminiaturisierter Elektronikchips verzeichnen. In Zusammenarbeit mit der University of Manchester gelang es dem seit 1986 bestehenden Bensheimer Unternehmen HTV erstmals, zwei Verfahren für die Programmierung sogenannter „Speicherprogrammierbarer Bauteile (FPGA)“, die bislang nur separat eingesetzt werden konnten, miteinander zu kombinieren. „Damit ergeben sich eine Vielzahl neuer Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten speziell im Bereich der IT-Sicherheit für die hochkomplexen Elektronikchips“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Zum einen wird, um im Betrieb eines solchen Bauteils Änderungen vorzunehmen, die sogenannte „partielle Rekonfiguration“ verwendet. Mit dieser lassen sich Bereiche in einem FPGA definieren, die später während der Laufzeit verändert werden können. Damit die Bauteile zum anderen zusätzlich in IT-sicherheitsrelevanten Bereichen einsetzbar sind, müssen Bereiche voneinander trennbar bzw. isolierbar sein. Diese Bereiche können dann entweder gar nicht oder nur über speziell überwachte Signalleitungen miteinander kommunizieren.

Beide Verfahren wurden nun erstmals durch die Ingenieure von HTV im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojektes kombiniert. Zukünftig lassen sich damit zum Beispiel elektrische Schaltungen entwickeln, die sehr hohe Anforderungen im Bereich der IT- und Funktionssicherheit aufweisen, heißt es in der Mitteilung abschließend. red/Bild: HTV