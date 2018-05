Anzeige

Tatiana Gracheva zählt zu den erfolgreichsten russischen Virtuosinnen auf Domra und Mandoline. Die Preisträgerin der „Golden Trophy/Solist“ (USA, 2011) und Gewinnerin zahlreicher mondialer Conteste konzertiert auf den renommierten Bühnen der Welt, von Moskau bis New York. In ihrem Heimatort Saratov ist sie als Dozentin am staatlichen Konservatorium tätig, wo aus ihrer Klasse immer wieder Laureaten und Diplom-Gewinner internationaler Wettbewerbe hervorgehen. Das Künstlerpaar ist jetzt erstmals gemeinsam live in Deutschland zu erleben.

Mit ihrem Auftritt geben sie einen tiefen Einblick in die gegenwärtige russische Musik-Kultur, in der Zupfinstrumente und Bajan eine zentrale Rolle spielen. Zu Gehör kommen klassische, traditionelle und zeitgenössische Werke, darunter auch in Erstaufführung. Ein besonderes Highlight bildet Antonio Vivaldis Concerto D-Dur, RV 93, mit Tatiana Gracheva, in eigener Bearbeitung für Mandoline und Akkordeon-Orchester.

Das von Eduard Ungefucht geleitete Orchester des Akkordeonclubs Blau-Weiß Bensheim umrahmt das Konzert musikalisch mit der kompletten „L’Arlesienne“ des französischen Komponisten von Georges Bizet und der temperamentvollen „Slowakischen Polka“ des Russen A. Rogdestwin. Das Arrangement des Duos, in dem beide als Solisten brillieren, ist speziell dem 1. Orchester von Blau-Weiß Bensheim gewidmet und kommt bei diesem Konzert zur Uraufführung.

Eintrittskarten gib es im Vorverkauf per Mail an info@ akkordeon-bensheim.de, unter www.akkordeon-bensheim.de oder per Telefon 06251/52300, 0172/9502273. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.05.2018