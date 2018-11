Zwei weit gereiste Schwestern

Bensheim.Gleich doppelten Grund zum Feiern gab es jetzt bei den Maria Ward-Schwestern in Bensheim: Maria Hotz wurde 95 Jahre und Bonifatia Vogel 93 Jahre alt.

Schwester Maria wurde in der Schweiz geboren. Sie lebte und wirkte in sieben unterschiedlichen Gemeinschaften der Congregatio Jesu. Sie war als Lehrerin, Internatsleiterin und allein 19 Jahre als Oberin und Leiterin der Kindertagesstätte in Viernheim tätig.

Höhepunkt ihres Dienstes waren sicher die Jahre als Oberin im Paulusheim in Jerusalem. Seit sechs Jahren lebt sie nun im ordenseigenen Alten- und Pflegeheim in der Kalkgasse. Ihr überbrachte Bensheims Bürgermeister Rolf Richter auch Glückwünsche von Ministerpräsident Volker Bouffier und Landrat Christian Engelhardt.

Schwester Bonifatia kam in der Rhön in der Nähe von Fulda zur Welt. Mit 20 Jahren trat sie dem Orden der Maria Ward-Schwestern bei und bereits mit 25 Jahren wurde sie nach Rhodesien, heute Simbabwe, gesendet.

38 Jahre wirkte sie verantwortlich am Aufbau zweier Missionszentren und an der Ausbildung junger afrikanischer Schwestern mit. Auch an Baumaßnahmen in Deutschland wie des Kinder- und Jugendhilfszentrums Maria Frieden in Velbert-Langenberg war sie maßgeblich beteiligt. Seit 2005 lebt sie nun in Bensheim.

Dankbarkeit prägt das Leben beider Schwestern, betonte Oberin Schwester Angela bei der Geburtstagsfeier. df

