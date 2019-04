Zweisprachige Rätsel gelöst

Bensheim.Mit der Kathedrale Notre-Dame de Paris fühlen wir Europäer uns in besonderer Weise verbunden. Das gilt vor allem für diejenigen, die die französische Hauptstadt und ihre Sehenswürdigkeiten aus nächster Nähe eigens erlebt haben. Ihr Brand trifft neben den Franzosen auch alle Besucher der französischen Hauptstadt bis ins Mark.

Eigene Erfahrungen mit Deutschland und Frankreich haben nun auch 50 deutsche und französische Jugendliche gemacht, die am Schüleraustausch zwischen dem Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim und dem Collège Pierre Mendès France Soyaux teilnahmen.

Nachdem die Deutschen im Herbst die Partnerschule in der Charente im Westen Frankreichs besuchten, kamen die Franzosen im April für eine Woche zu Besuch an die Hessische Bergstraße. Für viele Jugendliche war es die erste Reise in das Nachbarland. Dank des Engagements und der Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern erlebten die französischen Gäste eine abwechslungsreiche Woche.

Am AKG wurden sie von Schulleiterin Nicola Wölbern begrüßt und lernten das Gebäude und den Unterricht an einer deutschen Schule kennen. Die Projektarbeit stand unter dem Motto „le sport“, zu dem die Führung durch die Sonderausstellung „Die Geschichte des Sports“ im Technoseum Mannheim gut passte. Das anschließende Picknick im Luisenpark bot Gelegenheit für Sport und Spiel.

Bei einer Erlebnistour durch den Wald lösten die deutsch-französischen Teams zweisprachige Rätsel, um an den Schatz zu gelangen. Der Wanderweg führte vom Auerbacher Schloss bis in die Wilhelmstraße, wo die Franzosen beim gemeinsamen „Kaffeekränzchen“ mit den Gastfamilien deutsche Kultur kennenlernten. Streuselkuchen und Käsekuchen gehörten zu den Vokabeln, die man sich sinnlich einprägen durfte.

Eine extra angefertigte Austauschtorte mit den Länderflaggen sorgte für besondere Aufmerksamkeit. Sie unterstrich den Festcharakter der Veranstaltung, denn der Austausch zwischen den beiden Partnerschulen besteht seit fünf Jahren.

Die Verantwortlichen – Frau Hochstein und Frau Röper sowie Madame Guihal und Madame Latorse – zeigten sich zufrieden über den Verlauf der Austauchwoche. In Bezug auf die Schule beeindruckten die französischen Kolleginnen vor allem drei Dinge: erstens der freundliche Umgangston, zweitens die vielfältigen Möglichkeiten und drittens das Gebäude.

Interessanterweise schimmert durch diese persönliche Wahrnehmung des Schullebens das Leitbild des AKG hindurch: ein gemeinsames Miteinander, das Erleben von Leistung und die Entfaltung der Tradition.

Ein Austausch ist nur eine von zahlreichen Möglichkeiten der internationalen Kooperation, die für jeden Teilnehmer eine einzigartige Erfahrung ist. red

