Zweite Gruppe in Sankt Laurentius gefirmt

Bensheim.Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verhängten Auflagen fanden die Firmungen des Pfarreienverbunds Bensheim am vergangenen Wochenende in mehreren Gruppen statt, damit die Abstandsregeln und Hygienevorschriften in den Gottesdiensten eingehalten werden konnten. In der Kirche von Sankt Laurentius erhielt am Sonntag die zweite Gruppe das Sakrament der Firmung. Gemeindereferentin Jeanette Baumung hatte die Gottesdienste organisiert, auf die sich die Jugendlichen bereits seit rund einem Jahr vorbereitet hatten. Den Gottesdienst hielt Kaplan Ajimon Joseph. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020