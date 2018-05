Anzeige

Auerbach.Heute (12.) findet um 19 Uhr der Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden der Gruppe von Pfarrer Karl Michael Engelbrecht in der Bergkirche statt. Der Gottesdienst steht im Zusammenhang mit der Konfirmation, die am Sonntag (13.) um 10 Uhr mit Begleitung durch den Kirchenchor in der Bergkirche gefeiert wird.

Am Konfirmationssonntag treffen sich die Konfirmanden um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Bachgasse. Dort wird ein Fotograf die Gruppe aufnehmen. Anschließend werden die Jugendlichen mit Pfarrer Engelbrecht und Mitgliedern des Kirchenvorstands unter Glockengeläut durch die Bachgasse über den Kirchweg zur Bergkirche ziehen.

Folgende Jugendliche werden konfirmiert: Jule Esinger, Eva Gerisch, Mara Junghans, Annika Sosniak, Alina Zeth, Julian Conrad, Sebastian Dorner, Tom Freudenhammer, Niklas Lang, Moritz Mayer, Louis Marvin Müller.